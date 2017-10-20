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ضبط مصنع بادجات للملابس العسكرية في الدرب الأحمر

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مصراوي Masrawy

ضبط مصنع بادجات للملابس العسكرية في الدرب الأحمر

04:33 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

ضبط مصنع بادجات للملابس العسكرية في الدرب الأحمر

مديرية أمن القاهرة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، عامل لإدارته شقة بمنطقة الدرب الأحمر كمصنع " بدون ترخيص" لتصنيع بادجات خاصة بالملابس الأميرية وتقليد العلامات التجارية المختلفة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، مفادها أن "محمد.أ"، 18 سنة، عامل، يدير شقة بدائرة القسم كمصنع "بدون ترخيص" لتصنيع بادجات خاصة بالملابس الأميرية وتقليد العلامات التجارية المختلفة بدون تصريح من الجهات المختصة.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، باستهداف الشقة المشار إليها أمكن ضبطه وعثر بداخلها على "36" بادج علامة الشرطة النسر، شاشة تطريز كمبيوتر، وبادج ماركة ربيدو، و27 بادج ماركة اديدس، وعدد 2 بادج ماركة ديزل، و212 بادج ماركة الفا ترفل ايجبت، و437 بادج ماركة كويك اير، بادج ماركة سادن ترافيل، بادج ماركة الهداية، 3علبة طبع بادجات".

بمواجهته اعترف بتصنيع المضبوطات بدون تصريح أو ترخيص من الجهات المختصة، وبقصد التصرف فيها بالبيع لعملائه وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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