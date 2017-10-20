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وزيرة التخطيط تتفقد مشروع إحياء طريق الكباش الأثري بالأقصر (صور)

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مصراوي Masrawy

وزيرة التخطيط تتفقد مشروع إحياء طريق الكباش الأثري بالأقصر (صور)

04:25 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

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نهاية سعيدة.. القصة الكاملة لواقعة

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نهاية سعيدة.. القصة الكاملة لواقعة "الزفة بقميص نوم"

الأقصر - محمد محروس:

تفقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الاداري، اليوم الجمعة، مشروع إحياء طريق الكباش الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك بطول 2700 متر، وذلك لمتابعة آخر تطورات المشروع.

واستمعت وزيرة التخطيط إلى شرح تفصيلي عن المشروع من مسئولي الآثار، الذين أوضحوا أن مشروع كشف طريق الكباش كان توقف العمل به منذ عام 2011 خلال أحداث الثورة، مؤكدين أنه يجرى حاليًا العمل بالمشروع على قدم وساق للانتهاء منه.

من جانبه، استعرض محافظ الأقصر محمد بدر، القطاعات المتبقية من المشروع، لافتًا إلى إجراء حصر شامل لأهالي نجع أبو عصبة بالكرنك، موضحًا أنه يجري حاليًا استكمال تحويل بقية المرافق من خطوط مياه وكابلات كهرباء، ومن المقرر الانتهاء من عملية تحويل المرافق خلال الشهر المقبل.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن مشروع كشف وإحياء طريق الكباش يعد نقلة حضارية وأثرية كبيرة تساهم في إثراء القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.

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