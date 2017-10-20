أخبار عاجلة

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن -
البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي -
أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين» -
آرسنال يرغب في التعاقد مع مدير رياضي جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

نهاية سعيدة.. القصة الكاملة لواقعة "الزفة بقميص نوم"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نهاية سعيدة.. القصة الكاملة لواقعة "الزفة بقميص نوم"

04:23 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

  • عرض 3 صورة

    ded0d7f0c5.jpg

  • عرض 3 صورة

    7eb03323c8.jpg

  • عرض 3 صورة

    76f0d4e1d7.jpg

إعادة الألبوم

وزيرة التخطيط تتفقد مشروع إحياء طريق الكباش الأثري بالأقصر (صور)

الألبوم التالى

وزيرة التخطيط تتفقد مشروع إحياء طريق الكباش الأثري بالأقصر (صور)

المنوفية - مروة فاضل:

لم يكن يعلم "أحمد. ن" 19 سنة، أنه سيكون حديث مسقط رأسه بقرية مونسة بمركز أشمون في محافظة المنوفية، حيث تلقى درسا قاسيا بعد تشهيره بحبيبته على "فيس بوك".

بدأت الواقعة عندما تقدم "أحمد" لخطبة إحدى فتيات القرية وتدعى "أ. ر" 18 سنة ورفض أهلها الزواج منه قلم يجد حيلة سوى استدراجها والتعدي عليها وتصويرها وابتزاز أهلها لتزويجه منها.

وذهب الشاب لأهل الفتاة ومعه لنجلتهم للضغط عليهم للزواج منها وهددهم بنشره على مواقع الإنترنت ورفض الأهالي تهديد الشاب وطردوه من منزلهم.

لم يجد الشاب حيلة فنفذ تهديده بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ووصل الفيديو لأهل الفتاة التي أرادت الانتقام لشرفهم وذهبوا لمنزله واصطحبوه لأحد شوارع القرية وتم تلقينه "علقة موت" وتجريده من ملابسه وإجباره على ارتداء قميص نوم وزفه بشوارع القرية.

كما صور شباب القرية الشاب ورفعوا صوره على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير به مثلما فعل مع فتاة القرية.

وانتقلت قوات الشرطة للسيطرة على غضب الأهالي وتم اقتياد الشاب لقسم الشرطة وترحيله إلى النيابة لسماع أقواله والتحقيق في الواقعة.

وحاول أهل الشاب احتواء الموقف وتم عقد جلسة صلح عرفية بين الأهالي والاتفاق على الزواج، وعقب تصالح العائلتين في النيابة صرف الشاب من سرايا النيابة وإنهاء الخلاف بزواجهما وعقد قرانهما.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أهالي قرية بالمنوفية يزفون شابا بقميص نوم

    أخبار

  • إحالة 13 من العاملين بالوحدة الصحية بساحل الجوابر في المنوفية للتحقيق

    أخبار

  • فتح طريق الإسكندرية الزراعي.. قطعه طلاب اعتراضا على وفاة زميلهم بالمنوفية

    أخبار

  • بالصور - إنقاذ 5 أشخاص تعطل بهم مصعد مستشفى الباجور العام

    أخبار

إعلان

0ef53524e8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)