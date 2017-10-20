وزير الآثار: احتفالية عالمية بالذكرى الـ200 لاكتشاف معبد أبوسمبل الشهر القادم

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أن مصر ستنظم احتفالية عالمية الشهر المقبل بمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل الذي يعد عجيبة الدنيا الثامنة ومن أهم الآثار المصرية.

وقال وزير الآثار- خلال افتتاحه والسفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني معرضا للصور يروي مراحل اكتشاف معبد أبوسمبل ومقبرة سيتي الأول بمناسبة مرور 200 عام على اكتشافهما بمقر المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة- إن العلاقات بين مصر وإيطاليا قوية والتعاون بين البلدين عميق في مجال العمل الأثري.

بدوره، أكد السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني، أهمية الدور التاريخي الذي قام به المغامر الإيطالي بيلزوني، مشيرا إلى أن العلاقات الثقافية التي تربط مصر وإيطاليا استثنائية تمتد لآلاف السنين.

وخلال مراسم الاحتفال تم تدشين تمثال للمغامر الايطالي جيوفاني باتيستوتا بلزوني الذي استطاع الوصول إلى مدخل المعبد الذي كان مغطي تماما بالرمال، كما اكتشف ايضا مقبرة سيتي الاول بوادي الملوك بالأقصر.

ويضم المعرض صورا نادرة ورسومات وكتبا عن ملحمة الاكتشافات الأثرية المهمة التي تمت عام 1817 بواسطة المغامر بيلزوني وتعد الصور المعروضة هي أولى الصور تم التقاطها للمعبد بواسطة الأديب والمصور الفرنسي مكسيم ديكان، وشريكه في الرحلة الأديب الشهير جيستاف لوبير وصورًا نادرة تصور عملية النقل.

حضر الافتتاح الدكتور باولو ساباتيني، مدير المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة و الدكتورة جوزبينا كابريوتي، مديرة معهد الآثار الإيطالي ولفيف من الآثريين وسفراء الدول الأجنبية بالقاهرة.