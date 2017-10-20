عضو بـ«دفاع البرلمان»: لن نتأخر عن تقديم أي تشريعات لمواجهة الإرهاب

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قال النائب خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن تصريحات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أمس الخميس، الخاصة بتطوير الجماعات الإرهابية للخطط والفكر تحتم على الجميع ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تحيط بالشعب المصري.

وأشاد خلف الله بيقظة ونشاط وزير الداخلية وحرصه على التواصل مع كل القيادات الأمنية في الوزارة، لتأكيد ضرورة تغيير الخطط والاستراتيجيات الأمنية لتتواكب مع التطور الذي طرأ على الجماعات الإرهابية، مشيدًا بوعي مساعديه وعلى رأسهم مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني ومساعد الوزير للأمن العام، اللذان يقع عليهما العبء الأكبر في مواجهة براثن الإرهاب.

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وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة الداخلية ولجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، وأن الأعضاء لا يتأخرون عن تقديم أي تشريعات أو قوانين تحتاجها الوزارة لمواجهة الإرهاب في سبيل عودة الأمن للمواطن، موجهًا الشكر لأرواح الأبطال من شهداء الجيش والشرطة الذين روت دماؤهم أرض مصر لتنمو وتشع ظلال الأمن والحرية.