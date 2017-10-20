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مبروك عطية عن ضرب الزوجات: «مراتك مش جارية عند أمك»

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مبروك عطية عن ضرب الزوجات: «مراتك مش جارية عند أمك» مبروك عطية عن ضرب الزوجات: «مراتك مش جارية عند أمك»

التحرير

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هاجم الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، الأزواج الذين يقومون بضرب الزوجات، قائلًا: "مراتك مش جارية عند أمك عشان تضربها".

وتابع "عطية" خلال برنامج  "كلمة سر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي "، اليوم الجمعة، "حتى الجواري أنفسهم لم يكن مُصرّح بضربهم".

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واستكمل: "مينفعش نستخدم الضرب في علاقتنا، يعني ولي أمر يعلم ابنه الصلاة يجب أن يُحفِزَه على أدائها ولا يضربه إطلاقًا".

وفي ذات السياق، وجّه الداعية الإسلامي الشكر والتحية لإحدى المتصلات بعد سؤاله لها: "كيف تعاملين زوجك؟"، فردت: "أتعامل مع زوجي وفقًا لتوجيهاتك"، فعلق: "الحمد لله أن في حد بيسمعني وينفذ كلامي".

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التحرير

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