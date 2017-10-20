المتهمون بسرقة مساكن ومحلات في العياط: "نفذنا 6 وقائع بنفس الأسلوب"

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بمنطقة العياط.

تعددت بلاغات سرقة الوحدات السكنية بالعياط أمام اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فأمر بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة.

تحريات المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث العياط، توصلت إلى أن كل من "عبده.ع"، 19 سنة، سبق اتهامه في قضية مخدرات، و"محمد.م"، 23 سنة، سبق اتهامه في قضية نشل، بالاشتراك مع "محمد.ر"، 23 سنة، سبق اتهامه في قضية سرقة، كونوا عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في سرقة المساكن والمتاجر بأسلوب التسلق وكسر الأقفال.

أعد الرائد كريم عليان، معاون مباحث العياط، خطة محكمة للإيقاع بالمتهمين من خلال نشر عدة أكمنة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمون، أسفرت إحداها عن ضبطهم.

أمام اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية، أقر المتهمون بارتكابهم 6 وقائع سرقة، وأرشدوا عن المسروقات، وتم إعادتها إلى الضحايا.

حُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.