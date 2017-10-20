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شاب يقطع شرايينه داخل مسجد بالمعادي.. والتحريات: "انتحر بعد صلاة الفجر"

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مصراوي Masrawy

شاب يقطع شرايينه داخل مسجد بالمعادي.. والتحريات: "انتحر بعد صلاة الفجر"

04:22 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

ارشيفية

كبت – فتحي سليمان:

عثرت الأجهزة الأمنية التابعة لقسم شرطة دار السلام، على جثة شاب داخل مسجد بمنطقة حدائق المعادي، صباح اليوم، وانتدب المعمل الجنائي والطب الشرعي لمعاينة الجثة، وكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية، والمعاينة الأولية للمعمل الجنائي أن الشاب انتظر لحين خروج المصلين عقب صلاة الفجر، ثم أقدم على إنهاء حياته، ومزق شرايين يديه ورقبته.

وقال مصدر أمني، إن أهالي المنطقة لم يتعرفوا على هوية الشاب، وأن الجثة لشاب في العقد الثالث، وما زالت الأجهزة الأمنية تجمع معلوماتها وتحرياتها حول الحادث لتحديد هوية الشاب المنتحر.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، والتحقيق في ملابساته.

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