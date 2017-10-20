أخبار عاجلة

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن -
البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي -
أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين» -
آرسنال يرغب في التعاقد مع مدير رياضي جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

هكذا عوضت الخطوط البريطانية أسرة تعرضت للسع البَق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

هكذا عوضت الخطوط البريطانية أسرة تعرضت للسع البَق

04:14 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

هكذا عوضت الخطوط البريطانية أسرة تعرضت للسع البَق

الخطوط البريطانية تعوض أسرة كندية تعرض للسع البَق

كتب - مصراوي:

اعتذرت الخطوط البريطانية من عائلة كندية بعدما تعرض أفرادها للدغات مؤملة من حشرات البق، وذلك على متن إحدى رحلاتها الطويلة التي عبرت الأطلسي، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فأن هيذر زيلاجي وابنتها وخطيبها، تعرضوا للسعات البق، خلال رحلتهم من مدينة فانكور الكندية إلى العاصمة البريطانية لندن.

وقالت "هيذر" إنها لاحظت في البداية حشرة أمامها وتحديدًا بمحاذة شاشة التلفزيون المثبت أمامها، مضيفة أنها حاولت التخلص منها لكن الحشرة سرعان ما توارت.

وسارعت السيدة الكندية إلى إبلاغ المضيفات الموجودات بالأمر، لكنا تلقت ردًا مفاده بأن الطائرة "ممتلئة عن آخرها بالركاب ولا يمكن فعل شيء".

وحدث ما هو غير متوقع للمرأة التي تعاني الحساسية من البق، إذ هاجمتها وابنتها أثناء النوم عدة مرات متتالية ولدغتهما في أنحاء جسديهما، ونشرت على حسابها على تويتر صورًا تظهر أثار اللدغات.

وطالبت بالعودة على متن طائرة مختلفة لا يكون فيها انتشار للبق أو أن يعاد لها ثمن التذاكر.

وإلى جانب الاعتذار، عرضت الخطوط البريطانية عودة العائلة إلى منزلها في درجة رجال الأعمال بإحدى رحلاتها.

وقال متحدث باسم الشركة إنها تواصلت مع العائلة وفتحت تحقيقًا في الحادث، مشيرة إلى الشركة تسيّر نحو 280 ألف رحلة سنويًا والشكاوى عن البق والحشرات نادرة جدًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • .. طيار يعرض حياة 300 راكب للخطر بسبب النوم

    هو وهي

  • ساعة "بيج بن" تتوقف لأول مرة منذ 158 عاماً.. والسبب

    هو وهي

  • بالصور.. أول معرض لـ"السيلفي" في العالم .. وبمشاركة صور لـ"كيم كاردشيان"

    هو وهي

  • بالصور- بعد زيادتها في .. تذاكر المترو حول العالم

    هو وهي

إعلان

13cfa8d677.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة