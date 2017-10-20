هكذا عوضت الخطوط البريطانية أسرة تعرضت للسع البَق

كتب - مصراوي:

اعتذرت الخطوط البريطانية من عائلة كندية بعدما تعرض أفرادها للدغات مؤملة من حشرات البق، وذلك على متن إحدى رحلاتها الطويلة التي عبرت الأطلسي، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فأن هيذر زيلاجي وابنتها وخطيبها، تعرضوا للسعات البق، خلال رحلتهم من مدينة فانكور الكندية إلى العاصمة البريطانية لندن.

وقالت "هيذر" إنها لاحظت في البداية حشرة أمامها وتحديدًا بمحاذة شاشة التلفزيون المثبت أمامها، مضيفة أنها حاولت التخلص منها لكن الحشرة سرعان ما توارت.

وسارعت السيدة الكندية إلى إبلاغ المضيفات الموجودات بالأمر، لكنا تلقت ردًا مفاده بأن الطائرة "ممتلئة عن آخرها بالركاب ولا يمكن فعل شيء".

وحدث ما هو غير متوقع للمرأة التي تعاني الحساسية من البق، إذ هاجمتها وابنتها أثناء النوم عدة مرات متتالية ولدغتهما في أنحاء جسديهما، ونشرت على حسابها على تويتر صورًا تظهر أثار اللدغات.

وطالبت بالعودة على متن طائرة مختلفة لا يكون فيها انتشار للبق أو أن يعاد لها ثمن التذاكر.

وإلى جانب الاعتذار، عرضت الخطوط البريطانية عودة العائلة إلى منزلها في درجة رجال الأعمال بإحدى رحلاتها.

وقال متحدث باسم الشركة إنها تواصلت مع العائلة وفتحت تحقيقًا في الحادث، مشيرة إلى الشركة تسيّر نحو 280 ألف رحلة سنويًا والشكاوى عن البق والحشرات نادرة جدًا.