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التركمان يدرسون خيارات لمستقبل إدارة مدينة كركوك العراقية

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مصراوي Masrawy

التركمان يدرسون خيارات لمستقبل إدارة مدينة كركوك العراقية

04:19 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

التركمان يدرسون خيارات لمستقبل إدارة مدينة كركوك العراقية

النائب أرشد الصالحي

العراق - (د ب أ):

قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية، اليوم الجمعة، إن هناك خيارات لمستقبل كركوك الإداري بعد نجاح خطة فرض القانون في محافظة كركوك بجميع حدودها.

وقال النائب أرشد الصالحي في تصريح صحفي "إن هناك خطة لمستقبل كركوك الإداري، وهي خيارات منها إعادة تنصيب محافظ من الكرد ورئيس المجلس من التركمان ونائب المحافظ من العرب وهذا ما يتبناه الكرد".

وأضاف "ان المشروع الثاني المطروح هو رأي مقدم من البعض بحل مجلس المحافظة وتنصيب محافظ بأمر من رئيس الوزراء، وأن يكون له أربعة نواب على أن يكون المحافظ شخصية تركمانية، ونحن من طرفنا نطالب أن يكون المحافظ من القومية التركمانية لإعطاء الفرصة للتركمان حول هذا التمثيل".

وذكر "في الجبهة التركمانية تدرس هذه الخيارات مع الأحزاب التركمانية جميعا، والهيئة التنسيقية العليا التركمانية للخروج برؤية موحدة، وليس بفرض راي واحد".

وكلف رئيس الوزراء حيدر العبادي لشغل منصب محافظ كركوك شخصية عربية هو روكان الجبوري بعد فرار المحافظ السابق نجم الدين كريم على خلفية عملية إعادة انتشار القوات العراقية في أربيل.

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