محافظ أربيل ينفي وجود خطر عراقي على المدينة

العراق - (د ب أ):

نفى محافظ أربيل نوزاد هادي، اليوم الجمعة، وجود أي خطر على أمن مدينة أربيل على خلفية تقدم القوات العراقية جنوبي المدينة.

وقال للصحفيين في أربيل "إن الاتصالات جارية من أجل إيقاف تقدم القوات العراقية عند حدود ناحية التون كوبري التابعة لمحافظة كركوك".

وأضاف "ان القوات الأمنية والبيشمركة في حالة تأهب تام ونأمل أن تتوقف المواجهات المسلحة بين الطرفين".

وطمأن هادي الأهالي قائلا "إن الاشتباكات التي رصدت صباح اليوم في ناحية التون كوبري جنوب أربيل دارت خارج حدود المحافظة في كركوك ،وأن قوات البيشمركة متمسكة بالدفاع عن حدود المحافظة".

يذكر أن القوات العراقية قد دخلت منطقة التون كوبري بعد اشتباك مع قوات البيشمركة الكردية،بحسب مصدر أمني عراقي.