سكرتير الشئون الخارجية الإيطالي يصل القاهرة

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، "فينتشنزو أمندولا" سكرتير الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، قادما من روما في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، بوصول المسئول الإيطالي على متن الطائرة الإيطالية القادمة من روما، وتم إنهاء إجراءات وصوله من استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقباله مندوبي السفارة الإيطالية بالقاهرة.