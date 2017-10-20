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سكرتير الشئون الخارجية الإيطالي يصل القاهرة

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مصراوي Masrawy

سكرتير الشئون الخارجية الإيطالي يصل القاهرة

04:14 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

سكرتير الشئون الخارجية الإيطالي يصل القاهرة

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، "فينتشنزو أمندولا" سكرتير الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، قادما من روما في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين وإيطاليا.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، بوصول المسئول الإيطالي على متن الطائرة الإيطالية القادمة من روما، وتم إنهاء إجراءات وصوله من استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقباله مندوبي السفارة الإيطالية بالقاهرة.

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