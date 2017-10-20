غدًا.. قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 18 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن ميدان المظلات ومتفرعاته، وضعف المياه بشارع أحمد حلمي ومتفرعاته، لمدة 18 ساعة، بدءًا من الساعة الـ٩ صباح غد السبت، حتى الساعة الـ4 فجر الأحد الموافق 22 أكتوبر الجاري.

وأكدت شركة مياه الشرب يالقاهرة، أن قطع المياه نظرًا لتحويل الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى مسار خط المياه قطر 1000 مم ضمن مشروع تحويلات مرافق محور روض الفرج بمنطقة ترعة الإسماعيلية بالشارع الموازي لكوبري المظلات والمؤدي لشارع تفتيش الري.

وتهيب الشركة بالمواطنين أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تدبيرها سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.