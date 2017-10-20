أخبار عاجلة

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن -
البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي -
أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين» -
آرسنال يرغب في التعاقد مع مدير رياضي جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف لمصراوي: افتتاح مسجد كبير في الغردقة يناير المقبل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف لمصراوي: افتتاح مسجد كبير في الغردقة يناير المقبل

04:08 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

وزير الأوقاف لمصراوي: افتتاح مسجد كبير في الغردقة يناير المقبل

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم افتتاح مسجد كبير بتكلفة 20 مليون جنيه بمدينة الغردقة، نهاية يناير المقبل، بالتزامن مع احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي.

وأوضح وزير الأوقاف، أن المسجد أنشئ بالجهود الذاتية وساهمت في بنائه الوزارة أيضا.

وأضاف جمعة في تصريحات لمصراوي، وضع خطة لصيانة وبناء المساجد على مستوى الجمهورية، ولن يكون هناك مسجد مغلق بنهاية العام المالي 2020/2019.

وكشف وزير الأوقاف، أن الوزارة تفتح أبوابها لمن يريد الحصول على تراخيص لبناء المساجد، شريطة أن تكون الأوراق مستوفاة.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أدى صلاة الجمعة بمحافظة السويس، وافتتح بعدها ثلاثة مساجد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • استجواب عاجل لوزير الأوقاف يتهمه بالتقصير ​في مواجهة التطرف

    أخبار

  • وزير الأوقاف لمصراوي: 300% ارتفاعًا بإيرادات صناديق النذور

    أخبار

  • وزير الأوقاف لمصراوي: 3400 مسجد مغلق على مستوى الجمهورية

    أخبار

  • وزير الأوقاف: دحر الإرهاب واجب ديني ووطني

    أخبار

إعلان

79c57e0091.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى

تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا"

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا"

رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني

رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني