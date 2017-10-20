وزير الأوقاف لمصراوي: افتتاح مسجد كبير في الغردقة يناير المقبل

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم افتتاح مسجد كبير بتكلفة 20 مليون جنيه بمدينة الغردقة، نهاية يناير المقبل، بالتزامن مع احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي.

وأوضح وزير الأوقاف، أن المسجد أنشئ بالجهود الذاتية وساهمت في بنائه الوزارة أيضا.

وأضاف جمعة في تصريحات لمصراوي، وضع خطة لصيانة وبناء المساجد على مستوى الجمهورية، ولن يكون هناك مسجد مغلق بنهاية العام المالي 2020/2019.

وكشف وزير الأوقاف، أن الوزارة تفتح أبوابها لمن يريد الحصول على تراخيص لبناء المساجد، شريطة أن تكون الأوراق مستوفاة.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أدى صلاة الجمعة بمحافظة السويس، وافتتح بعدها ثلاثة مساجد.