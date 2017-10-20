توصية باستبعاد أبناء الضابط المتهم باقتحام مدرسة في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

عقد مجلس أمناء المدرسة الرسمية للغات بمدينة مطاي، جلسة طارئة، مساء أمس الخميس، بديوان الإدارة التعليمية، وانتهت لعدة توصيات قاطعة بشأن واقعة اتهام العشرات من أولياء أمورهم وإدارة المدرسة لضابط شرطة برتبة رائد باقتحام فصل دراسي والاعتداء على جميع التلاميذ، خلال اليوم الدراسي.

وقال عاطف مشهور، مدير الإدارة التعليمية بمطاي، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن التوصيات التي اتخذها مجلس الأمناء تم التصديق عليها من قِبل الإدارة التعليمية، وكانت التوصيات استبعاد 3 تلاميذ بالمدرسة هم أبناء الضابط المتهم، ونقلهم من المدرسة وهم (جودي، جاسمين، علي).

وأوضح مدير الإدارة التعليمية بمطاي، أن المدرسة سترسل مكاتبة لولي أمر التلاميذ الثلاثة، للبدء في إجراءات نقلهم لمدرسة أخرى.

وأوصى مجلس الأمناء بفصل السيدة "وداد. ع " من عضوية مجلس أمناء المدرسة، وهي حماة الضابط، كما تقرر إرسال مذكرة لكلًا من وزيري الداخلية والتربية والتعليم، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير أمن المنيا، بالقرارات التي انتهت إليها اللجنة.

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