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في جولة ميدانية.. 5 تعليمات من محافظ الإسكندرية لرئيس حي غرب (صور)

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مصراوي Masrawy

في جولة ميدانية.. 5 تعليمات من محافظ الإسكندرية لرئيس حي غرب (صور)

04:08 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، جولة ميدانية بشوارع حي غرب، لمتابعة حركة المرور ورصف الشوارع وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين.

وكلف المحافظ خلال الجولة رئيس حي غرب برصف شارع الخديوي، وإزالة كافة إشغالات الطريق بشكل فوري وعاجل، فضلًا عن سحب تراخيص كافة المحال المخالفة والمتعدية على حرم الطريق.

وأكد "سلطان" على وضع آلية لمتابعة عدم عودة الإشغالات مرة أخرى وتكثيف حملات الرقابة بالمتابعة، بصفة مستمرة، موجها بعدم وقوف أي سيارة أجرة في حرم الطريق منعًا للتكدس وحفاظًا على السيولة المرورية.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات المرورية بشوارع حي غرب والتفتيش على تسعيرة وسائل المواصلات، منعًا لاستغلال المواطنين والتشديد على جميع السائقين بعدم مخالفة التسعيرة.

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