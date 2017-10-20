كيف تتخلص من إدمان الكربوهيدرات المسببة لزيادة الوزن؟

كتبت - نرمين الجلاد :

قالت أخصائية التغذية تمارا ديوكر فريمان: "إن الأشخاص الذين ينعمون بالحياة الطويلة والصحية، ولا يعانون من أمراض السكري والقلب والسرطان، تستند حمياتهم على الكربوهيدرات الصحية، التي تشمل الحبوب، والبقول، والحبوب الكاملة، والفاكهة"، حسب ما جاء في موقع "Cnn".

أوضحت الدكتور ديفيد لدويج، بروفيسور التغذية في كلية "T.H. Chan" للصحة العامة التابعة لجامعة "هارفارد،" أن "متلازمة الأيض هي نتيجة لعوامل تشمل ارتفاع الدهون الثلاثية، وانخفاض نسبة البروتين الدهني مرتفع الكثافة، ومقاومة الانسولين في الجسم، والبدانة،" مضيفاً أن "الدراسات تشير إلى أن الكربوهيدرات هي المسبب الأساسي لزيادة الوزن ومخاطر الإصابة بالسكري".

لذلك يقدم لكم خبراء التغذية نصائح للتخلص من الكربوهيدرات كالبطاطس المقلية، المكرونة ، والأرز، والمعجنات، والتمتع بأكلات صحية، وهي:

1-تجنب تناول الكربوهيدرات المكررة، مثل المكرونة، والأرز، والخبز، والبطاطس المقلية، والبسكويت، لمدة أسبوع. واستبدل تلك الأطعمة بمأكولات أخرى، مثل تناول بياض البيض، والجبنة مع التوت للفطور، وتناول اللبن الرايب بين الفطور والغداء، وتناول سلطة الدجاج المشوي مع الفاصوليا أو الفول على الغداء، وبعدها تفاحة بين الغداء والعشاء، وقطعة من السمك مع الخضار على العشاء.

2-قلل السكريات والمشروبات الغازية، وتناول الكاربوهيدرات المعالجة، كالأرز، والخبز الأبيض.

3-تناول الدهون الصحية، الموجودة في المكسرات، وزبدة الفول السوداني، والأفوكادو، وزيت الزيتون، والشوكولاتة السوداء، ومنتجات الحليب كاملة الدسم.

4-بعد مضي أسبوع، أضف الكربوهيدرات الصحية لحميتك تدريجياً، والتي تشمل المكسرات، والبيض المخفوق، والتوت، واللبن الرائب مع الفاكهة.

5-بعد الأسبوع الثاني، إبدأ بإضافة أطعمة غنية بالكربوهيدرات، مثل سلطة الكينوا والبازلاء، وشوربة العدس أو شوربة الفطر مع الشعير، أو الشطائر المصنوعة من الخبز الأسمر. والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل.