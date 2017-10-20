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رئيس فرنسا: يجب على بريطانيا أن تفي بـ"الالتزامات المالية الضرورية"

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مصراوي Masrawy

رئيس فرنسا: يجب على بريطانيا أن تفي بـ"الالتزامات المالية الضرورية"

03:48 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بروكسل - (د ب أ):
ذكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الاتحاد الاوروبي "بعيد عن الوفاء بالالتزامات المالية الضرورية" بشأن خروج بريطانيا من التكتل للمضي قدما في المحادثات بشأن التجارة، كما تأمل بريطانيا.

وأضاف ماكرون، في إشارة إلى تعهدات رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي في الاسابيع الاخيرة بأن بريطانيا ستفي بالتزاماتها المالية "أوصي بالبدء بالوفاء بالالتزامات المالية".

وتابع ماكرون أنه بينما تم تحقيق "بعض التقدم" في إطار مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، مازال التكتل وبريطانيا "بعيدين" عن المكان الذي يتعين أن يقفان فيه.

كانت ماي قد وجهت نداء قويا، خلال مأدبة العشاء أمس الخميس، لزعماء الاتحاد الاوروبي لاعطاء الضوء الاخضر فيما يتعلق بالمحادثات بشأن العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والتكتل-على الرغم من أن قضايا رئيسية بشأن خروج بريطانيا مازالت معلقة .

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