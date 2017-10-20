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اتهام زعيم المعارضة في أوغندا بالشروع في القتل

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مصراوي Masrawy

اتهام زعيم المعارضة في أوغندا بالشروع في القتل

03:45 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

اتهام زعيم المعارضة في أوغندا بالشروع في القتل

الشرطة الاوغندية

كمبالا - (د ب أ):
ذكرت الشرطة الاوغندية اليوم الجمعة أنه تم توجيه اتهامات لزعيم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد كيزا بيسيجي بالشروع في القتل بعد أن اشتبك أنصاره مع الشرطة خلال مسيرة للمعارضة.

وقال مسؤول الشرطة أسان كاسينجي لوكالة الانباء الالمانية، إن بيسيجي كان يلقي خطابا أمام اجتماع حاشد في بلدة روكونجيري جنوب غرب البلاد أمس الخميس، عندما أوقفت الشرطة الجمع وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاصات الحية.

وأضاف كاسينجي أن الحشد رد بإلقاء الحجارة على رجال الشرطة.

وعقد الاجتماع الحاشد احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل، ينص على إلغاء الحد العمري للرئيس.
وبموجب القانون الحالي، لا يمكن لشخص يتجاوز عمره 75 عاما أن يخوض انتخابات الرئاسة في أوغندا.

ويبلغ زعيم أوغندا الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة، يوري موسيفيني 73 عاما ولن يكون مؤهلا لخوض الانتخابات مرة أخرى في نهاية ولايته في عام 2021.
ويتهم زعماء المعارضة موسيفيني، الذي يتولى المنصب منذ عام 1986 بالتخطيط لحكم البلاد مدى الحياة.

وكان قد تم اعتقال بيسيجي ووجهت اتهامات له بالشروع في القتل نتيجة للاشتباكات وهو اتهام تصل أقصى عقوبة له إلى السجن مدى الحياة أو الموت.

وكان قد تم اعتقال بيسيجي عدة مرات في الاسابيع الماضية، لكنه دائما ما يتم إطلاق سراحه بعد وقت قصير.

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