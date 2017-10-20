الأمن التونسي يوقف 3 تكفيريين في عملية استباقية

تونس - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، عن إيقاف ثلاثة عناصر تكفيرية بجهة سيدي بوزيد (وسط تونس) كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأوضحت الوزارة ،في بيان لها، أنها أوقفت العناصر الثلاثة في عملية نوعية استباقية، وقد تبين صلتهم بعناصر إرهابية بأحد مناطق النزاع خارج البلاد.

وأفادت بأن الموقوفين، الذين ما زالوا يخضعون للتحقيق، كانوا يعملون على جلب أسلحة نارية للقيام بعمليات نوعية في البلاد.

وانحسرت العمليات الإرهابية في تونس منذ الهجمات الكبرى في 2015 والتي أودت بحياة 59 سائحا أجنبيا و13 عنصرا أمنيا.

ولا تزال حالة الطوارئ معلنة في تونس منذ 24 نوفمبر 2015 في اعقاب التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي بقلب العاصمة وأعلن تنظيم "داعش" المتطرف مسؤوليته عنه.