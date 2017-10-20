كوريا الشمالية: أسلحتنا النووية والبالستية سنستخدمها في حال الخطر فقط

موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة خارجية كوريا الشمالية عن امتلاك بيونج يانج أسلحة نووية وصواريخ بالستية، لكنها ستستخدمها في حال الخطر فقط.

وقالت رئيسة قسم شئون أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الكورية تسوي سونج هي - في كلمتها بمؤتمر موسكو لعدم انتشار الأسلحة النووية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - " إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا ، والوضع الحالي يثبت صحة موقف بيونج يانج القاضي بحاجتها إلى امتلاك أسلحة نووية لمواجهة اعتداء محتمل ".

وأكدت الدبلوماسية أن بيونج يانج لا تنوي إجراء مفاوضات حول أسلحتها النووية ، مضيفة أن الولايات المتحدة ستضطر إلى قبول الوضع النووي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وأضافت نحن بحاجة إلى امتلاك الأسلحة النووية من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا .

وقالت تسوي سونج هي " إن كوريا الشمالية حققت تقريبا التوازن مع الولايات المتحدة في القدرات النووية " ، مشيرة إلى أن الهدف النهائي يتمثل في ألا تتجرأ أمريكا الحديث عن أي أعمال عسكرية ضد بيونج يانج .