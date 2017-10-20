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جهاز المنيا الجديدة: تسليم 5 آلاف وحدة بالإسكان الاجتماعي 30 ديسمبر

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مصراوي Masrawy

جهاز المنيا الجديدة: تسليم 5 آلاف وحدة بالإسكان الاجتماعي 30 ديسمبر

03:50 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

جهاز المنيا الجديدة: تسليم 5 آلاف وحدة بالإسكان الاجتماعي 30 ديسمبر

الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس تنمية جهاز مدينة المنيا الجديدة، إن إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة والجاري تنفيذها بالمدينة 30722 وحدة، لافتًا إلى أن 30 ديسمبر المقبل سوف يتم تسليم 5256 وحة سكنية للحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وأضاف "وهبة" لمصراوي، أن الخطة الاستثمارات بالمدينة وصلت 3.73 ميون جنيه، حيث تم تخصيص مليار و615 مليون جنيه في قطاع الإسكان، 265 مليون جنيه في قطاع مباني الخدمات، بجانب 384 مليون جنيه في قطاع مياه الشرب، و45 مليون جنيه في قطاع الزراعة.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 318 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي، و470 مليون جنيه في قطاع الكهرباء، و638 مليون جنيه في قطاعي الطرق والاتصالات.

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مصراوي Masrawy

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