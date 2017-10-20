عضو "دفاع البرلمان": مناورة "ذات الصواري" تمثل نقلة نوعية في محاربة الإرهاب​

القاهرة – مصراوي:

أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وتحديث القوات المسلحة ودخول قطع بحرية جديدة كالفرقاطة الفاتح والغواصات الجديدة وحاملات المروحيات تمثل نقلة كبيرة في التطور الطبيعي للبحرية المصرية، ويواكب المتغيرات على الساحة الإقليمية تفرض على الدولة تحديات يجب حمايتها.

وأضاف الجاحر في تصريحات له اليوم الجمعة، أن المناورة العسكرية البحرية "ذات الصواري 2017" التي شهد وقائعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أفرزت عن مدى تأهيل القوات البحرية المصرية في مواجهة كافة المخاطر والتحديات البحرية، وأثبتت كفاءة عالية في التدريب والتأهيل.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن التطوير في المهارة والأداء والتسليح يمثل نقلة نوعية لمحاربة الإرهاب، ما يدعم تطور القوات المسلحة المصرية لتحصل على مستوى متقدم بين جيوش العالم، كأكبر قوة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع أمس الخميس، العلم المصري علي عدد من القطع البحرية المنضمة حديثًاً للخدمة، إيذانًا منه بدخولها للخدمة رسميا.

وشهد السيسي، أيضًا فعاليات المناورة البحرية "ذات الصواري 2017"، والتي شاركت فيها عشرات القطع البحرية من مختلف الطرازات، وعناصر من الوحدات الخاصة البحرية وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات.