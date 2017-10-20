أخبار عاجلة

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن -
البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي -
أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين» -
آرسنال يرغب في التعاقد مع مدير رياضي جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير خارجية البرتغال يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت 3 أيام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير خارجية البرتغال يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت 3 أيام

03:42 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

وزير خارجية البرتغال يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت 3 أيام

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، أوجستو سانتوس سيلفا وزير خارجية البرتغال، متجها إلى ألمانيا بعد زيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام، ترأس خلالها وفد بلاده في فعاليات الدورة الأولى للجنة البرتغالية المصرية المشتركة.

وبحثت اللجنة دعم علاقات التعاون بين والبرتغال في ضوء الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح إلى لشبونة في نوفمبر من العام الماضي، والتي كانت أول زيارة يقوم بها رئيس مصري إلي البرتغال منذ أربع وعشرين عاما.

والتقى وزير خارجية البرتغال مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات بينهم أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وطارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حيث بحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • برلمانية تتقدم بطلب إحاطه لـ"التعليم" عن تأجيل الدراسة في"المدارس

    أخبار

  • وزير الهجرة تتوجه إلى أمريكا لتدشين حملة تبرعات لمستشفى أبوالريش

    أخبار

  • "مصر وفرنسا"..علاقات تاريخية تعززها الإرادة السياسية للبلدين

    أخبار

  • "العصار" يصل القاهرة بعد المشاركة بمعرض "الأنظمة الدفاعية" في كوريا

    أخبار

إعلان

bd82f7f036.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية