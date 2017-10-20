وزير خارجية البرتغال يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت 3 أيام

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، أوجستو سانتوس سيلفا وزير خارجية البرتغال، متجها إلى ألمانيا بعد زيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام، ترأس خلالها وفد بلاده في فعاليات الدورة الأولى للجنة البرتغالية المصرية المشتركة.

وبحثت اللجنة دعم علاقات التعاون بين مصر والبرتغال في ضوء الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى لشبونة في نوفمبر من العام الماضي، والتي كانت أول زيارة يقوم بها رئيس مصري إلي البرتغال منذ أربع وعشرين عاما.

والتقى وزير خارجية البرتغال مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات بينهم أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وطارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حيث بحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.