"المؤتمر": مناورة "ذات الصواري" تؤكد قدرة القوات البحرية على حماية مصالحنا
"المؤتمر": مناورة "ذات الصواري" تؤكد قدرة القوات البحرية على حماية مصالحنا
03:39 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
الربان عمر صميدة
القاهرة- مصراوي:
أكد الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن انضمام قطع بحرية جديدة للأسطول المصري يدعم قوة مصر البحرية، ويستهدف تأمين المنشآت الإستراتيجية وحماية المصالح الاقتصادية، ومن بينها حقول الغاز بالبحر المتوسط.
وقال رئيس حزب المؤتمر، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن التسليح أهم الاستراتيجيات الأساسية لأي دولة فى العالم، لما يمثله كضرورة لابد منها لتأمين مصالحها وأهدافها.
وأوضح "صميدة" أن مناورة "ذات الصواري" التي قامت بها القوات البحرية أمس الخميس، تؤكد قدرة القوات البحرية المصرية على حماية المياه المصرية، والعربية، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية ملك للشعب المصري، وجميع الدول العربية.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع أمس الخميس، العلم المصري علي عدد من القطع البحرية المنضمة حديثًاً للخدمة، إيذانًا منه بدخولها للخدمة رسميا.
وشهد السيسي، أيضًا فعاليات المناورة البحرية "ذات الصواري 2017"، والتي شاركت فيها عشرات القطع البحرية من مختلف الطرازات، وعناصر من الوحدات الخاصة البحرية وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات.
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