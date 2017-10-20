الشرطة تحبط سرقة سيارة صاحب شركة في مدينة نصر

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، شابين سودانيين الجنسية أثناء محاولتهما سرقة سيارة صاحب شركة بمنطقة مدينة نصر.

تلقى اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إخطارًا بتمكن ضبط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط "ريمون.م" 18 سنة، عاطل، و"أيمن.ع"، 20 سنة، "سودانيين الجنسية"، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، حال شروعهما في سرقة السيارة رقم "م.ب.ص 637" ماركة كيا سبورتاج زرقاء اللون ملك "كريم.إ" 29 سنة، صاحب شركة، بأسلوب "كسر الزجاج".

بمواجهتهما اعترفا بشروعهما في سرقة السيارة، باستدعاء المجني عليه اتهمهما بالشروع في سرقة سيارته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، جاري تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.