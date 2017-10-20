بالصور.. موكب احتفالي في الليلة الختامية لمولد الدسوقي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظمت الطريقة الدسوقية المحمدية، اليوم الجمعة، موكبا احتفاليا بالجمعة الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق بكفر الشيخ.

بدأ الموكب عند كوبري مدينة دسوق العلوي بمدخل المدينة الرئيسي للقادمين من محافظات البحيرة، والغربية، والإسكندرية، ومر بطول شارع الجيش، والميدان الإبراهيمي، وانتهى أمام المسجد الإبراهيمي، وذلك لإقامة حضرة داخل المسجد، ضمن احتفالات هذه الطريقة، بالجمعة الختامية لمولد الدسوقي.

تقدم الموكب الشيخ مختار علي محمد، شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية بمصر، وعددا من القيادات الصوفية، بمصر، والمجلس الأعلى الصوفي، وأبناء هذه الطريقة على مستوى مصر، وشارك في الموكب وفودا من أتباع الصوفية، بالكويت والبحرين، والإمارات، والهند، والسودان، ووفود أخرى، من دول آسيوية.