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دبلوماسي: مؤتمر "شباب العالم" أكبر فعالية تشهدها مصر بعد "الأمم المتحدة للسكان 94"

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مصراوي Masrawy

دبلوماسي: مؤتمر "شباب العالم" أكبر فعالية تشهدها بعد "الأمم المتحدة للسكان 94"

03:34 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

القاهرة- أ ش أ:

صرحت مديرة "منتدى شباب العالم" الدبلوماسية الشابة بوزارة الخارجية المصرية جيهان الحديدي، بأن المنتدى الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ من 4 – 10 نوفمبر المقبل، سيكون أكبر فعالية دولية تشهدها مصر بعد مؤتمر الأمم المتحدة للسكان الذي استضافته مصر بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر عام 1994، والذي حقق نجاحا كبيرا.

وقالت الدبلوماسية جيهان الحديدي في تصريح صحفي اليوم الجمعة: من المنتظر أن يشهد منتدى شباب العالم تمثيلا لنحو 86 دولة، ويشارك فيه 3000 مدعو من فئات متنوعة تضم رؤساء وملوك وأمراء دول وشخصيات قيادية شبابية دولية، ونماذج شبابية مؤثرة وملهمة في مختلف المجالات وشخصيات دولية بارزة ومجموعات شبابية من مختلف دول العالم.

وأضافت أن اللجنة المنظمة للمنتدى وجهت بعض الدعوات لرؤساء وملوك وأولياء عهد لعدد من الدول بالاضافة إلى شخصيات دولية وشبابية بارزة في مجالات متنوعة، واختارت مجموعات شبابية ممثلة لكل الفئات الشبابية الدولية من بين المسجلين على الموقع الإلكتروني للمنتدى.
وأشارت مديرة المنتدى، إلى أن العديد من شباب العالم أعربوا عن إعجابهم بفكرة المنتدى وتضامنهم معه، كما لقي هشتاج المنتدى " إننا بحاجة للتحدث معا " انتشارا كبيرا.

وفيما يخص الشباب المصري المشارك في المنتدى، أكدت مراعاة تمثيل كل المحافظات والفئات الشبابية، والأخذ في الاعتبار دعوة مجموعات شبابية لم تشارك في المؤتمرات الوطنية للشباب السابقة، في إطار حرص المنتدى على إتاحة الفرص لأكبر عدد من الشباب.

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