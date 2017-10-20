"علشان تبنيها" تجمع 25 ألف توقيع بـ"كفر الشيخ"
"علشان تبنيها" تجمع 25 ألف توقيع بـ"كفر الشيخ"
03:28 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
الرئيس السيسي
القاهرة- (مصراوي):
أعلنت حملة "علشان تبنيها" عن وصول عدد الموقعين على استمارة الحملة إلى 25 ألف مواطن بمحافظة كفر الشيخ، لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح لولاية ثانية.
وأوضحت صفحة الحملة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن الحملة تجوب قرى ومدن المحافظة لعرض الاستمارة على الأهالي.
يذكر أن حملة "علشان تبنيها" بدأت منذ 25 سبتمبر الماضي، ونجحت في ضم 171 نائبا برلمانيا، والعديد من الفنانين والرياضيين والمواطنين، بهدف مطالبة الرئيس السيسي بالترشح لفترة ثانية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بعد تأجيلها بقرار رئاسي.. القصة الكاملة للمدارس اليابانية (تايم لاين)
-
قرار وزير التعليم بتأجيل "المدارس اليابانية" بين مؤيد ومعارض (تقرير)
-
السيسي يشهد المناورة التكتيكية للقوات البحرية "ذات الصواري 2017"
-
وزير التعليم يكشف لـ"مصراوي" سبب تأجيل المدارس اليابانية والموعد المقترح
إعلان
إعلان