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"علشان تبنيها" تجمع 25 ألف توقيع بـ"كفر الشيخ"

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مصراوي Masrawy

"علشان تبنيها" تجمع 25 ألف توقيع بـ"كفر الشيخ"

03:28 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

الرئيس

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت حملة "علشان تبنيها" عن وصول عدد الموقعين على استمارة الحملة إلى 25 ألف مواطن بمحافظة كفر الشيخ، لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح لولاية ثانية.
وأوضحت صفحة الحملة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن الحملة تجوب قرى ومدن المحافظة لعرض الاستمارة على الأهالي.

يذكر أن حملة "علشان تبنيها" بدأت منذ 25 سبتمبر الماضي، ونجحت في ضم 171 نائبا برلمانيا، والعديد من الفنانين والرياضيين والمواطنين، بهدف مطالبة الرئيس السيسي بالترشح لفترة ثانية.​

 

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مصراوي Masrawy

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