"ساويرس" منتقدًا الجرائد الورقية: "دمها تقل.. وأخبارها بايته"
"ساويرس" منتقدًا الجرائد الورقية: "دمها تقل.. وأخبارها بايته"
03:25 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
المهندس نجيب ساويرس
القاهرة - مصراوى
وصف المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، ومؤسس حزب المصريين الأحرار، الجرائد الورقية بـ"المملة" والتي تفتقد للمقالات المفيدة.
وعلق "ساويرس" في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "صباح الخير على قراء الجرائد الورقية دقة قديمة زيي، بذمتكم مش دمها تقل الجرائد فين وفين لما تلاقي مقالة مفيدة وكلام كله معتاد وأخبار بايته".
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