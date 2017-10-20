"ساويرس" منتقدًا الجرائد الورقية: "دمها تقل.. وأخبارها بايته"

القاهرة - مصراوى

وصف المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، ومؤسس حزب المصريين الأحرار، الجرائد الورقية بـ"المملة" والتي تفتقد للمقالات المفيدة.

وعلق "ساويرس" في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "صباح الخير على قراء الجرائد الورقية دقة قديمة زيي، بذمتكم مش دمها تقل الجرائد فين وفين لما تلاقي مقالة مفيدة وكلام كله معتاد وأخبار بايته".