الإثنين.. البرلمان يناقش طلبات إحاطة بشأن «المدارس اليابانية»

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تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة حول قرار وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بوقف الدراسة بالمدارس اليابانية لأجل غير مسمي، معبرين عن استيائهم من ذلك القرار، ليعلن مجلس النواب إدراج مناقشة طلبات الإحاطة خلال جلسته المقبلة يوم الإثنين المقبل.

وقالت النائبة مني منير، عضو مجلس النواب، إن وزير التعليم صرح بأنه من الأفضل أن نبدأ بداية صحيحة، أفضل من التجريب، مع درجة أعلى من الشفافية في اختيار الطلاب والمدرسين.

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وأوضحت أن الوزير لو يوضح في بيانه مصير الطلاب الذين تقدموا للالتحاق في هذه المدارس، لا سيما أن الدراسة بدأت في كل المدارس وبالتالي ضاعت عليهم فرصة الالتحاق بأي مدرسة أخرى.

وتساءلت في طلب إحاطة تقدمت به: «هل اكتشف معالي الوزير أن التجربة منقوصة، اليوم، بعد أن أعلن عنها، وأجرى الاختبارات، واختار ما بين الطلاب، وأعلن النتائج، وافتتح المدارس افتتاحًا رسميًا وإعلاميًا؟».