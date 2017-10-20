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مدير مباحث الإسكندرية يكشف خطة تأمين لقاء الأهلي والنجم الساحلي

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مدير مباحث الإسكندرية يكشف خطة تأمين لقاء الأهلي والنجم الساحلي مدير مباحث الإسكندرية يكشف خطة تأمين لقاء الأهلي والنجم الساحلي

التحرير

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أكد اللواء شريف عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية، على استعداد قوات الأمن لتأمين لقاء الأهلي المرتقب أمام فريق النجم الساحلى التونسي، الأحد المقبل، بستاد الجيش ببرج العرب، بحضور 60 ألف مشجع في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال "عبد الحميد"، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه لن يُسمح بدخول سوى المصرح بحضورهم سواء من الجماهير من حائزي تذاكر المباراة أو حاملي الدعوات أو الإعلاميين، موضحًا التزام قوات الأمن بالعدد المسموح به، ودخول الجماهير التونسية بجواز السفر.

وحذر مدير المباحث الجنائية الجماهير من حيازة أي ألعاب نارية أو ما يعكر صفو المباراة، مؤكدًا أنه سيتم التحفظ عليها، وتحريك دعوى قضائية ضد حاملها، مشددا على أن التزام الجماهير يساهم في عودتهم للمدرجات خلال مباريات الدوري.

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ولفت اللواء شريف عبد الحميد، إلى أنه تم نشر قوات بمداخل ومخارج الاستاد، والطرق المؤدية إليه بالتنسيق مع القوات المسلحة واتحاد الكرة، موجها الجماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية.

 

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التحرير

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