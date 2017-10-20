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طلاب جامعة المنيا يشاركون في تلوين مستشفى 57357 (صور)

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طلاب جامعة المنيا يشاركون في تلوين مستشفى 57357 (صور) طلاب جامعة المنيا يشاركون في تلوين مستشفى 57357 (صور)

التحرير

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وصل طلاب كلية التربية الفنية بجامعة المنيا، اليوم الجمعة، مستشفى سرطان الأطفال (57357)؛ للمشاركة في المبادرة التي أطلقتها المستشفى "احلم، ارسم ،لون"؛ لتلوين أسوار الكلية، لدعم الأطفال المرضى ومساعدتهم على استكمال حياتهم بشكل طبيعي والتعايش مع طبيعة المرض القاسية.

وقال الدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا، في تصريحات صحفية له اليوم، إن طلاب كلية التربية الفنية المشاركين، يخضعون لإشراف الدكتورة أمل محمد أو زيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وياسر يحيى مدرس بقسم التعبير المجسم، وأماني رمضان أخصائي بمكتب رعاية الطلاب بالكلية.

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وقالت الدكتورة أمل محمد، إن كلية التربية الفنية تشارك بوفد طلابي مكون من 20 طالبًا وطالبة للمشاركة في تلوين أسوار المستشفى التي تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً خلال الفترة من 20 حتى 23 أكتوبر.

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