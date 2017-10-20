أسرة أستاذ بمعهد البحوث الزراعية «مختفي»: 100 ألف جنيه لمن يرشد عن مكانه

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لم تجد أسرة الدكتور مسعد عبد الفتاح العايق، الأستاذ بمعهد البحوث الزراعية بالدقي، سبيلا سوى الإعلان عن مكافأة مالية كبرى لمن يدلي بمعلومات عن مكانه، وذلك عقب مرور 40 يوما على اختفائه في ظروف غامضة.

وقال شقيقه منصور العايق، إنهم رصدوا مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه لمن يدلي بمعلومات عن مكانه، مؤكدا: "مابقاش قدامنا حلول تاني"، وذلك عقب اختفاء شقيقه منذ يوم 9 سبتمبر الماضي، بعد مغادرته المنزل بقرية أجهور الكبرى بمركز طوخ.

أسرة "العايق" لجأت إلى تلك الحيلة بعد أن رفعت أجهزة الأمن شعار "البحث جارٍ" -حسب وصف شقيقه- علاوة على حفظ المحضر برقم 11666 عرائض النائب العام، دون طلب تحريات المباحث والأمن العام حول الواقعة، وتجاهل طلبهم بتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة.

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وأضاف شقيقه: "حتى النشرة التي أعدتها المباحث بتغيبه على مستوى الجمهورية كانت باسم خطأ"، لافتًا إلى أن جهة عمله أرسلت له إنذارًا بالفصل بسبب انقطاعه عن العمل قائلاً: "يعني مصيبة وخراب بيوت".

وناشدت أسرته اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، واللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، بتكثيف جهود البحث عن شقيقه، مؤكدا أنه يتمتع بسمعة طيبة، وليس له أي عداوات أو خلافات، مختتمًا حديثه: "أسرته في عذاب".