الورداني: سنناقش كيفية تحقيق الأمن بمنتدى شباب العالم

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قال الدكتور يوسف الورداني، مساعد وزير الشباب، إن منتدى شباب العالم الذي سيقام بشرم الشيخ، بداية نوفمبر المقبل، سيناقش دور الشباب في تحقيق الأمن والسلام العالمي، فضلًا عن دورهم في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

أضاف الورداني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح أون، المذاع على قناة أون لايف، اليوم الجمعة: "سيتم مناقشة القضايا الشبابية العالمية والمحلية بالمنتدى"، موضحًا أنه من المقرر انعقاده مطلع نوفمبر المقبل ومن أهم تلك القضايا دور الشباب في مواجهة الإرهاب.

تابع الورداني: "شباب المنتدى يردون على استفسارات جميع دول العالم من خلال الجناح الخاص بمصر، وسيتم توزيع عدد كبير من الهدايا التذكارية لمنتدى شباب العالم على المشاركين والذي يبلغ عددهم نحو 25 ألف مشارك"، مؤكدًا أن دور الشباب يكمن في تحقيق التنمية واستخدام التكنولوجيا، خاصًة مع استراتيجية الأمم المتحدة 2030 وكيفية تحقيق الأهداف الـ 17 التي تضمنتها الاستراتيجية من أولويات القضايا التي يتم مناقشتها بمنتدى شباب العالم.