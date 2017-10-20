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التحقيقات الأولية تستبعد الشبهة الجنائية في حريق المتحف الروماني

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التحقيقات الأولية تستبعد الشبهة الجنائية في حريق المتحف الروماني التحقيقات الأولية تستبعد الشبهة الجنائية في حريق المتحف الروماني

التحرير

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كشفت التحقيقات الأولية عن استبعاد وجود أي شبهة جنائية وراء الحريق الذي شب بالمتحف اليوناني الروماني، مساء الخميس، بدائرة قسم شرطة العطارين وسط مدينة الإسكندرية.

من جانبها، قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستبيان سبب وقوع الحريق وإذا كانت العملية مدبرة من عدمه.

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء مصطفي النمر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بوقوع حريق بمخلفات بالمتحف اليوناني الروماني، أمس الخميس.

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انتقلت القيادات الأمنية ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ وأثبتت المعاينة الأولية وقوع الحريق في مخلفات بالمتحف المشار إليه، ولم ترد أنباء عن وقوع أي إصابات، وأثبتت المعاينة الأولية وصول جسم مشتعل إلى هذه المخلفات ما تسبب في إشعال الحريق.

تم السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت ندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق.

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التحرير

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