"الصحة العالمية" تواجه فيروس نادر وشديد الخطورة بين أوغندا وكينيا

جنيف - (أ ش أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها فى جنيف اليوم الجمعة، أنها تعمل وبالتعاون مع السلطات الصحية فى اوغندا على احتواء تفشى مرض فيروس ماربورغ الذى ظهر فى شرق اوغندا على الحدود مع كينيا.

وأشارت إلى أن الفيروس هو نوع نادر وخطير وقاتل، لافتة إلى أنه من المؤكد أن شخصا واحدا على الاقل قد لقى حتفه من الفيروس فى حين تعرض عدة مئات من الاشخاص له فى المرافق الصحية وفى مراسم الدفن التقليدية فى منطقة كوين وهى منطقة جبلية تبعد 300 كيلومتر شمال شرق كمبالا.

قالت المنظمة الدولية إن وزارة الصحة الاوغندية كانت اكتشفت الحالة الاولى من الاصابة بالفيروس فى 17 اكتوبر وهى لامرأة تبلغ من العمر 50 عاما توفيت فى مركز صحى جراء للحمى والنزيف والقئ فى 11 اكتوبر وأكدت الاختبارات المخبرية فى معهد بحوث الفيروسات الاوغندى ان سبب الوفاة هى الاصابة بهذا المرض.

وأشارت المنظمة إلى أن شقيق المرأة كان توفى من اعراض مشابهة قبل ثلاثة اسابيع وكان يعمل صيادا وعاش بالقرب من كهف تسكنه الخفافيش والتى هى من الحاضنات الطبيعية لفيروس ماربورغ.

وذكر بيان المنظمة انه يجرى التحقيق فى حالة واحدة مشتبه فى اصابتها إضافة إلى حالة محتملة وتقديم الرعاية الطبية لهما كما يجرى فى ذات الوقت بحث نشط عن الاشخاص الذين تعرضوا للعدوى او المصابين بها .

ابراهيم سوسى مدير الطوارئ الاقليمى لمنظمة الصحة لمنطقة افريقيا قال إن هناك حاجة إلى دعم دولى لتوسيع نطاق الاستجابة خاصة مع وجود خطر مرتفع من انتشار وطنى واقليمى للمرض الوبائى.

ونوهت منظمة الصحة فى البيان إلى أن مرض فيروس ماربورغ هو مرض نادر مع ارتفاع معدل وفياته، كما انه لايوجد له علاج محدد.

وأضافت أن فيروس ماربورغ هو من نفس عائلة فيروس الايبولا ويصحبه أعراض مفاجئة مثل الحمى والقشعريرة والصداع والالم العضلي وهو ينتقل عن طريق الاتصال المباشر مع الدم وسوائل الجسم والانسجة من الاشخاص المصابين أو الحيوانات مثل القرود وخفافيش الفاكهة.