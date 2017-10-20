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روسيا تقيم حواجز مؤقتة على الحدود الروسية البيلاروسية قبل بدء كأس العالم

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مصراوي Masrawy

تقيم حواجز مؤقتة على الحدود الروسية البيلاروسية قبل بدء

03:12 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

روسيا تقيم حواجز مؤقتة على الحدود الروسية البيلاروسية قبل بدء كأس العالم

روسيا

موسكو - أ ش أ

قال نائب وزير الداخلية الروسي الكسندر جوروفوى في اجتماع مجلس الاتحاد اليوم الجمعة إن الروسية ناقشت إقامة حواجز مؤقتة على الحدود الروسية البيلاروسية قبل كأس العالم الذي سيعقد في روسيا عام 2018.

وأضاف جوروفوى -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- "أن الحكومة الروسية ناقشت إقامة نقاط تفتيش مؤقتة على طول الحدود مع بيلاروس على طول الطريق السريع والسكة الحديد"، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك حاجة لوقف عمل قطارات الركاب.

وتابع جوروفوى ردا على سؤال حول التحضير لكأس العالم لكرة القدم 2018 "أننا سنعمل بجد ابتداء من مايو عام 2018. ونحن بالطبع نشعر بالقلق إزاء حدودنا المفتوحة بموجب المرسوم الموقع في بيلاروسيا الذى ينص على حق دخول المواطنين من 80 ولاية بدون تأشيرة لمدة خمسة ايام".

وأشار جوروفوى إلى أن الاتجار بالمخدرات عبر الحدود الروسية البيلاروسية ازداد بشكل كبير حيث قال "إن الاتجار بالمخدرات تضاعف عدة مرات من خلال القطارات والطريق السريع عبر منطقة سمولينسك ومن الضروري توحيد تشريعات الهجرة والانتقال إلى بطاقة هجرة واحدة بحلول مارس 2018.

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