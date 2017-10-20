القبض على 14 شخصًا هاربين من أحكام جنائية بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، القبض على 14 شخصًا هاربين من أحكام جنائية، بينهم 6 مطلوبين في أحكام قضائية "استعراض قوة ومقاومة سلطات" بشبين القناطر.

أحيل المتهمون للنيابات المختصة وتولت التحقيق.

كانت تعليمات اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، لإدارة تنفيذ الأحكام بتكثيف الحملات لضبط المطلوبين في أحكام غيابية، فقامت حملة أشرف عليها اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي.

أسفرت الحملة عن ضبط كل من "محمد م" 28 سنة، عاطل، وهارب من مؤبد في قضية سلاح و"محسن ع" 44 سنة، عامل، هارب من مؤبد في قضية الانضمام لجماعة محظورة، و"أحمد. س" 44 سنة، سائق، محكوم عليه هارب في شروع قتل، و"محمد ح" 46 سنة، عاطل، والمحكوم عليه هارب في قضية مخدرات، و"مصطفي م" 27 سنة، نقاش هارب في قضية مخدرات حكم مؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، و"أحمد ص" 23 سنة، عاطل محكوم عليه هارب من حكمين في قضيتي مخدرات وسلاح، و"أحمد. ح" وشهرته "زلطة" 19 سنة، عاطل، محكوم عليه هارب في قضية سلاح، و"علي. س" ٢٧ سنة، عاطل هارب، والمحكوم عليه في قضية مخدرات بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.

كما ضبط المقدم إيهاب تادروس، رئيس مباحث إدارة الترحيلات بالمديرية كلاً من "محمد ع" 31 سنة، عامل، و"سامي ع" 34 سنه، فني، و"هيثم ج" 35 سنة، سائق، و"محمد ا" 31 سنة، عامل، و"هاني ج" 29 سنة، عامل، و"حسن م" 56 سنة، عامل، والمحكوم عليهم هاربين في قضية جنايات مركز شبين القناطر استعراض قوة ومقاومة سلطات بالسجن 3 سنوات.