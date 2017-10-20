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"العمال العرب": 65 % من قوتنا شباب.. ولابد من إنشاء قاعدة معلومات لسوق العمل

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مصراوي Masrawy

"العمال العرب": 65 % من قوتنا شباب.. ولابد من إنشاء قاعدة معلومات لسوق العمل

03:17 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب- أ ش أ:

اختتم الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، المؤتمر المقام بشرم الشيخ اليوم، بعدة توصيات منها إنشاء قاعدة معلومات عن سوق العمل والعمالة في الصناعة البتروكيماوية والتعدين، تضم كافة الدراسات العلمية إلى جانب تنفيذ إستراتيجية للتدريب المهني لإعداد العمالة العربية اللازمة.

وأكد المؤتمر، أن الأولوية للشباب الذي يمثل 65% من قوة العمل العربية، وأوصى بإعداد مشروع موحد للتشريعات العمالية في هذه القطاعات إلى جانب الاهتمام بأنشطة المرأة العاملة والتثقيف العمالي.

يذكر أن المؤتمر استمر ثلاثة أيام وناقش كل القضايا الخاصة بصناعة النفط والتعدين فى الوطن العربى ومشاركة العمال فى العملية الانتاجية والمشروعات القومية.

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مصراوي Masrawy

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