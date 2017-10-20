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برلمانية: تقرير "القاهرة الأكثر خطورة للنساء" مسيس ويهدف لتشويه مصر

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مصراوي Masrawy

برلمانية: تقرير "القاهرة الأكثر خطورة للنساء" مسيس ويهدف لتشويه

03:10 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

النائبة سعاد المصري

القاهرة- مصراوي:

انتقدت النائبة سعاد المصري، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، التقرير الذي نشرته مؤسسة "طومسون رويترز"، بأن القاهرة "أخطر عواصم العالم" بالنسبة للنساء.

وقالت "المصري": "هذا التقريرمسيس، يأتي ضمن التقارير المشبوهة التي تصدرها منظمات مأجورة؛ بغرض الإساءة لمصر وتشويه سمعتها في الخارج مما يؤثر عليها اقتصاديا، وسياحيا، وتنمويا".

وأكدت وكيلة مشروعات مجلس النواب، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن التقرير تجاهل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمرأة المصرية، وإفساح المجال لها لتولي جميع المناصب القيادية، التي عاشت سنوات عديدة محرومة منها.

وشددت "المصري"على أن هناك من يدفع أموالًا لتلك المنظمات من أجل تشويه سمعة مصر.

ووصفت عضو مجلس النواب، التقرير بـ"الأعمى"، فتغاضي عن وجود أكثر من 80 نائبة في البرلمان المصري، في سابقة تاريخية.

وأبدت "المصري" تعجبها من أن مدينة "كراتشي" الباكستانية، والتي تعتبر من أكثر المدن خطورة على المرأة، تلت "القاهرة" في التصنيف، وهو ما يؤكد زيف التقرير.

 

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مصراوي Masrawy

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