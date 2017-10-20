"علقة سوداني" تنهي حياة طفل بسبب سرقته لآخر في مدينة نصر

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

لقي مواطن سوداني مقتله على يد مجموعه من ذويه، بسبب قيامه بسرقة أحدهم، برفقة 3 آخرين، وألقت الشرطة القبض على المتهمين، وأحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقى اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، إخطاراً من العميد محمود هندي رئيس مباحث شرق القاهرة، يفيد مقتل "ادريس، أ"، 17 سنة، طالب، إثر وصوله المستشفى متأثراً بإصابته بنزيف داخلي، بسبب تلقيه عقلة ساخنة على يد مجموعة من السودانيين.

وكشفت تحريات المقدم وائل غانم، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أن المجني عليه اشترك برفقة اثنين أخرين "هاني ي، 16 سنة، رائد 17 سنة، في سرقة مبلغ 3 آلاف جنيه، وهاتف محمول، من مواطن سوداني مقيم بمنطقة الحي العاشر، بمدينة نصر.

أضافت التحريات أن بعض السودانيين اكتشفوا عملية السرقة واتهموا المجني عليه، وعند مواجهته اعترف بالسرقة برفقة صديقيه، الأمر الذي دفعهم لاستدرجهما وإجبار الثلاثة على رد المبلغ وتلقينهم علقة ساخنة، أنهت حياة أحدهم فور وصوله إلى المستشفى.

أمر اللواء خالد عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.