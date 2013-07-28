اليوم انتهاء شراء شركة "أو.سى.أى.أن.فى" الهولندية لــ"أسهم أوراسكوم للإنشاء

تنتهى اليوم فترة شراء شركة "أو سى أى أن.فى" (OCI N.V.) لعدد يصل إلى 208,938,419 سهما بنسبة 100% من الأسهم المصدرة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.

ويبلغ عدد الأسهم المطلوبة 50,196 مليون سهم بنسبة 24.024% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، فيما يبلغ السعر المعروض للشراء 255 جنيها للسهم أو مبادلة الأسهم بواقع 1 سهم من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض (سواء أسهم قائمة أو شهادات إيداع دولية أو شهادات إيداع أمريكية بعد تحويلها إلى أسهم محلية) مقابل 1 سهم من أسهم الشركة مقدمة العرض.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ العملية بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل من انتهاء فترة سريان عرض الشراء.

وفى حالة حدوث أى ظروف تعد من القوى القاهرة تحول دون سريان العرض، فإنه تستكمل فترة سريان العرض بعد زوال القوى القاهرة بشرط الإفصاح عن ذلك بكافة وسائل النشر الممكنة لجميع المتعاملين ويكون لهم مطلق الحرية فى الاستمرار فى العرض، أو سحب أوامرهم وبشرط تحديث خطابات توافر الموارد المالية لتغطية فترة السريان.

كانت الشركة قد أعلنت فى 17 يوليو الجارى، أن الاستجابة لعرض الشراء المقدم من الشركة للاستحواذ على أسهم شركة "أوراسكوم للإنشاء و الصناعة"، والذى بدأ اعتبارا من 27 يونيو 2013، قد بلغ نسبته 25.89% من إجمالى الأسهم المطلوب شرائها والمدرجة بالبورصة المصرية.

حيث أن مالكى عدد 11568700 سهم، ويمثلون نسبة قدرها 23.05% قرروا مبادلة أسهمهم فى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مقابل حصولهم على أسهم فى شركة OCI N.V. – المقيدة ببورصة أمستردام يورو نكست، فى حين قرر مالكى عدد 1424973 سهما والذين يمثلون نسبة قدرها 2.84% من إجمالى الأسهم المطلوب شرائها الحصول على البديل النقدى للأسهم.