بالصور - وفد من البنك الأوروبي يتفقد مشروع الطاقة الشمسية بأسوان
بالصور - وفد من البنك الأوروبي يتفقد مشروع الطاقة الشمسية بأسوان
03:19 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
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أسوان - إيهاب عمران:
تفقد وفد من البنك الأوربي، اليوم الجمعة، مشروع الطاقة الشمسية ببنبان بمحافظة أسوان، وكان في استقبالهم ممثلو الشركات المنفذة للمشروع.
وأشاد ممثلو البنك بالمشروع، وسرعة إنجازه والمجهود المبذول من قبل الشركات المالكة والمنفذة، وقال المهندس إبراهيم زاهر رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع، إن المشروع من المشروعات العملاقة التي ستنتج كهرباء بما يوازي 90% من إنتاج السد العالي، موضحًا أن تنفيذ المشروع استغرق فترة تقدر بحوالي 8 أشهر.
وأشار زاهر إلى أن هذه هي الزيارة الثانية لممثلي البنك الأوروبي الذي يقدم تمويلًا يوازي نحو 85% من قيمة المشروع، في حين تقوم الشركة المنفذة بتمويل باقي المشروع، مؤكدًا أن ممثلي البنك لم يبدوا أي ملاحظات، بل على العكس قدموا الشكر للقيادات وأجهزة الدولة على مساعدة الشركة في إنجاز المشروع خلال مدة قصيرة.
ولفت إلى أن المشروع هو المرحلة الأولى، وسيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية في نوفمبر المقبل، موضحًا أن المرحلة الأولى كانت تستوعب نحو 500 عامل، كما وفرت نحو 200 فرصة عمل دائمة لأبناء أسوان، بالاتفاق مع محافظ أسوان، ما سوف تساعد هذه المشاريع في توفير مزيدًا من فرص العمل لأبناء أسوان.
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