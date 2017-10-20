أبرز الراحلين عن الزمالك خلال يناير المقبل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب-كريم قماح

يسعى مسئولو نادي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق الكروى الأول بداية من يناير المقبل، ومن المنتظر أن يعقد مسئولو القلعة البيضاء اجتماعا ببعض وكلاء اللاعبين للبحث عن عروض محلية وخليجية للاعبين المقرر الاستغناء عنهم خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتستعرض «التحرير» أبرز اللاعبين الراحلين عن الفريق الأبيض فى يناير.

علي فتحي

دخل ضمن قائمة الراحلين عن الفريق من الموسم الماضى، وابتعد تماما عن المشاركة مع الفريق، بسبب الإصابة، وعدم انتظامه فى التدريبات الجماعية للفريق، وترددت أنباء حول توقيع اللاعب للإسماعيلى.

معروف يوسف

اقترب اللاعب النيجيرى معروف يوسف من الرحيل عن الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما خرج من حسابات نيبوشا المدير الفني للفريق، خلال الخمس جولات الماضية، وقرار فاروق جعفر المستشار الفنى للقلعة البيضاء، بالاستغناء عنه وإيجاد البديل بمواصفات فنية أعلى خلال الفترة المقبلة.

شاهد أيضا

أسامة إبراهيم

المرشح الأول للرحيل عن صفوف الأبيض الذى كان ضمن قائمة الانتظار خلال الموسم الماضى، ولم يشارك مع الفريق هذا الموسم فى أى مباراة ودية أو رسمية.

أحمد كابوريا

لفت الأنظار في أثناء فترة وجوده بالمصرى البورسعيدى، خرج تماما من حسابات نيبوشا المدير الفني للفريق، وترددت أنباء حول نية مجلس الإدارة إعارة اللاعب خلال الفترة المقبلة.

محمد الشامي

دخل لاعب إنبي السابق ضمن المرشحين للرحيل عن الفريق في يناير بسبب عدم اشتراكه في المباريات بالوقت الأخير، وتألق عبد الله جمعة وأحمد مدبولي في منتصف الملعب.