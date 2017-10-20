الخطيب يترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (صور)

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ظهر محمود الخطيب، نائب رئيس النادي الأهلي السابق، اليوم الجمعة، في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، من أجل التقدم بأوراق ترشحه لرئاسة النادي.

وأدى الخطيب صلاة الجمعة، بين أعضاء النادي، برفقة قائمته، التي تضم العامري فاروق نائبًا، وخالد الدرندلي أمينًا للصندوق، وخالد مرتجي، وطارق قنديل، وإبراهيم الكفراوي، ومحمد الدماطي، ورانيا علواني، وجوهر نبيل (الأعضاء فوق السن)، ومحمد الجارحي ومهند مجدي ومحمد سراج (الأعضاء تحت السن).

يذكر أن انتخابات القلعة الحمراء ستعقد يوم 30 نوفمبر المقبل.