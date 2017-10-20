«الحاوي والساحر والمنطوي».. ملامح من مسيرة أيمن حفني

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تتسلط الأضواء اليوم الجمعة، على النجم العائد من الإصابة أيمن حفني صانع ألعاب نادي الزمالك، حينما يواجه فريقه (صاحب المركز الرابع برصيد 9 نقاط) نظيره سموحة (صاحب المركز الخامس برصيد 9 نقاط)، خلال المواجهة المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساءً، بقيادة الحكم محمد فاروق، ويعاونه محمود أبو الرجال وهاني خيري، وسيكون إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، وكل من أمين عمر ومحمد حسن حكمًا خامسًا، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز "المصرية للاتصالات".

وستأتي عودة أيمن حفنى للزمالك فى مباراة سموحة بعد غياب طويل دام 103 أيام، حيث خاض "الحاوى" آخر مبارياته مع الفارس الأبيض يوم 9 يوليو الماضى أمام أهلى طرابلس الليبى، فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، ومنذ هذا الوقت لم يشارك أيمن حفنى فى لقاء مع القلعة البيضاء، وتغيب عن باقى مشواره فى كأس مصر، وكذلك البطولة العربية وانطلاقة الموسم الجديد بالدورى.

وشارك أيمن حفنى صاحب الـ31 عامًا، فى جزء من ودية الزمالك أمام الداخلية السبت الماضى، والتى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة ثقيلة بعدما سجل لاعبوه 7 أهداف، بينما فشل الفريق الضيف فى تسجيل أهداف، وظهر الحاوى بشكل جيد خلال اللقاء ونجح فى إحراز الهدف السابع لفريقه بعد فترة غياب كبيرة عن القلعة البيضاء.

ويعد أيمن حفني واحدًا من أهم لاعبي القلعة البيضاء، لما يملكه من مهارات، ولتقديمه لمستويات مميزة منذ انضمامه لصفوف القلعة البيضاء وهو ما يجعله يمثل صداعا في رأس مدافعي المنافسين بصورة مستمرة.

ويرى المونتينجري نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني للقلعة البيضاء أن أيمن حفني، لاعب يمتلك موهبة كبيرة ولا غنى عنه داخل الملعب ويعتبره مفتاح لعب هاما له، بل إنه وصفه بالموهبة الفذة.

أيمن حفني الذي ولد في 13 ديسمبر 1985، بمركز البدرشين، بمحافظة الجيزة، اسمه الكامل "علي حفني عبد الله حسنين"، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة مع ناشئي نادي البدرشين، ثم انضم إلى الفريق الأول وظل يلعب هناك حتى عام 2008.

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وفي عام 2009 أرسل نادي مصر المقاصة كشافيه الثنائي (مجدي عاشور وجمال عمر) لمشاهدة أيمن حفني، وأثنى الثنائي على موهبته، ليوقع مسؤولو مصر للمقاصة مع حفني مقابل 100 ألف جنيه للبدرشين، ليبدأ مسيرة التألق مع الفريق الفيومي، ولكنه انتظر لموسم 2010-2011 ليسجل أول أهدافه مع الفريق وبالتحديد أمام وادي دجلة.

وعلى الرغم من مشاركته المميزة مع مصر للمقاصة خلال 15 مباراة بعدد دقائق بلغ 10.499 دقيقة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين آخرين، إلا أن التجنيد أجبره على الانضمام لصفوف طلائع الجيش في عام 2011 على سبيل الإعارة قبل الانضمام بشكل نهائي، لعدم تأديته الخدمة العسكرية، لينخفض أداء حفني بشكل كبير مع الفريق العسكري بقيادة فاروق جعفر، حيث شارك حفني في 46 مباراة بعدد دقائق لعب بلغ 2.926 دقيقة، لم يسجل خلالها سوى 3 أهداف وصنع 8 آخرين.

وخرج حفني في فترة احتراف قصيرة في موسم 2013-2014 من صفوف طلائع الجيش إلى أهلي طرابلس الليبي في تجربة لم يكتب لها النجاح ثم يعود إلى الجيش، لينتقل في 2014 إلى صفوف الزمالك ليبدأ مسيرة حافلة من التألق والنجومية، ويرتدي القميص رقم 14 الذي حمله أساطير كبيرة داخلة القلعة البيضاء على رأسهم حسن شحاتة وحازم إمام.

وقدم حفني مستوى مميزا مع القلعة البيضاء منذ هدفه الأول في مرمى المقاولون العرب، لينال إعجاب الكثير من جماهير الزمالك الذين أطلقوا عليه (الحاوي والساحر)، وشارك صاحب الـ31 عامًا خلال مسيرته مع أبناء ميت عقبة في 102 مباراة بعدد دقائق بلغ 6.418 دقيقة، أحرز خلالها 13 هدفًا وصنع 27 أخرى.

ويعد أيمن حفني من النجوم الذي يفضلون عدم الظهور في وسائل الإعلام، سواء البرامج التليفزيونية، أو السوشيال ميديا (إنستجرام - تويتر - فيسبوك)، حيث يقول أصدقاؤه المقربون منه إنه منطوٍ.