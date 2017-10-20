وزير التنمية المحلية: نخطط لتحويل قرى المحافظات إلى منتجة ومصدرة

كتب– محمود رمزي:

وصف الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، قرية تونس بمحافظة الفيوم بـ"النموذجية" التي تنتج وتبدع وتسعى لأن تكون من أبرز القرى المصرية التي تبلغ ٤٧٧٠ قرية.

جاء ذلك على هامش افتتاح المهرجان السنوي السابع لقرية تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية لعام ٢٠١٧ بمحافظة الفيوم بحضور المحافظ الدكتور جمال سامي وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية للمحافظة.

وأضاف الشريف، اهتمام الوزارة بتنفيذ برنامج قرية منتجة ومصدره والذي يأتي على رأس برامج الوزارة التي تعمل على تحقيقها في القري المصرية.

وأشار الشريف إلى أن الحكومة تسعى لتوفير المناخ والإمكانيات ليكون المواطن في المدن والقرى هو الذي يقود التنمية في كافة المحافظات وتوفير حياة أفضل لكل المصريين.

وأضاف الشريف، أن هناك خططا تنموية للنهوض بكل قرى محافظة الفيوم، في إطار خطة الحكومة لتحويل القرى إلى قرى منتجة ومصدرة.

ولفت إلى أن الحكومة توفر كل الدعم للقرى المصرية المنتجة لافتا إلى أن الوزارة تعد لخطة شاملة لتحسين شبكة الطرق بكافة المحافظات.

وأشار إلى أن مهرجان قرية تونس تُشرف عليه الحكومة ممثلة في بعض الوزارات المعنية ومحافظة الفيوم وبعض الفنانين والمجتمع المدني والجهات، لافتًا إلى أننا نريد تغيير الواقع بالمشروعات الكبرى وتحويل القرى المصرية إلى قرى منتجة.

وكشف الوزير أنه بحث مع محافظ الفيوم للإعداد لعقد اجتماع خلال الأسابيع المقبلة لبحث أوضاع بحيرة قارون والمشروعات الاستثمارية التي يمكن إقامتها، معلنًا عن جمع كبار المهتمين بصناعة السياحة والاستثمار السياحي العالمي وليس المحلي فقط لتطوير البحيرة واستغلالها في الاستثمار السياحي العالمي.