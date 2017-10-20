أخبار عاجلة

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن -
البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي -
أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين» -
آرسنال يرغب في التعاقد مع مدير رياضي جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير التنمية المحلية: نخطط لتحويل قرى المحافظات إلى منتجة ومصدرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير التنمية المحلية: نخطط لتحويل قرى المحافظات إلى منتجة ومصدرة

03:08 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

وزير التنمية المحلية: نخطط لتحويل قرى المحافظات إلى منتجة ومصدرة

الدكتور هشام الشريف

كتب– محمود رمزي:

وصف الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، قرية تونس بمحافظة الفيوم بـ"النموذجية" التي تنتج وتبدع وتسعى لأن تكون من أبرز القرى المصرية التي تبلغ ٤٧٧٠ قرية.

جاء ذلك على هامش افتتاح المهرجان السنوي السابع لقرية تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية لعام ٢٠١٧ بمحافظة الفيوم بحضور المحافظ الدكتور جمال سامي وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية للمحافظة.

وأضاف الشريف، اهتمام الوزارة بتنفيذ برنامج قرية منتجة ومصدره والذي يأتي على رأس برامج الوزارة التي تعمل على تحقيقها في القري المصرية.

وأشار الشريف إلى أن تسعى لتوفير المناخ والإمكانيات ليكون المواطن في المدن والقرى هو الذي يقود التنمية في كافة المحافظات وتوفير حياة أفضل لكل المصريين.

وأضاف الشريف، أن هناك خططا تنموية للنهوض بكل قرى محافظة الفيوم، في إطار خطة الحكومة لتحويل القرى إلى قرى منتجة ومصدرة.

ولفت إلى أن الحكومة توفر كل الدعم للقرى المصرية المنتجة لافتا إلى أن الوزارة تعد لخطة شاملة لتحسين الطرق بكافة المحافظات.

وأشار إلى أن مهرجان قرية تونس تُشرف عليه الحكومة ممثلة في بعض الوزارات المعنية ومحافظة الفيوم وبعض الفنانين والمجتمع المدني والجهات، لافتًا إلى أننا نريد تغيير الواقع بالمشروعات الكبرى وتحويل القرى المصرية إلى قرى منتجة.

وكشف الوزير أنه بحث مع محافظ الفيوم للإعداد لعقد اجتماع خلال الأسابيع المقبلة لبحث أوضاع بحيرة قارون والمشروعات الاستثمارية التي يمكن إقامتها، معلنًا عن جمع كبار المهتمين بصناعة السياحة والاستثمار السياحي العالمي وليس المحلي فقط لتطوير البحيرة واستغلالها في الاستثمار السياحي العالمي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء: الإسكندرية جاهزة لأي طوارئ في الشتاء

    أخبار

  • "خطة النواب" تتابع موازنة البرامج.. و"الاقتصادية" تناقش "حماية المستهلك"

    أخبار

  • ​وزير الصحة: التعليم الفني للفتيات يقلل معدل الزيادة السكانية

    أخبار

  • وزير التنمية المحلية من بور سعيد: "محدش يستنى القطر الميري"

    أخبار

إعلان

da8398e915.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي