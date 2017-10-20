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عضو "زراعة النواب": قرار أمريكا بغلق مكتب توريد القمح لمصر غير مؤثر

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مصراوي Masrawy

عضو "زراعة النواب": قرار أمريكا بغلق مكتب توريد القمح لمصر غير مؤثر

03:03 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

مجدي ملك

كتبت- عايدة رضوان:

قال مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ورئي​س لجنة تقصي حقائق القمح، إن القمح أمن قومي لمصر وشعبها، وتعدد مصادر الاستيراد أمر ضروري؛ نظرًا لاحتياجنا للقمح في كل المواسم، التي يختلف توقيتها مع دول المنشأ.

وأكد "ملك" في تصريحات لمصراوي، أن تعدد مصادر استيراد القمح لا يؤثر من قريب أو بعيد على الدول الموردة، مضيفًا، نحتفظ دائمًا بعلاقات طيبة مع الدول الموردة للقمح.

كان المتحدث باسم مؤسسة القمح الأمريكي -جماعة تجارية تدعم الصادرات الأمريكية – أعلن أن المؤسسة ستغلق مكتبها في ، بحلول أول ديسمبر المقبل، بعد أن ظل مفتوحًا لعقود.

وتأتي هذه الخطوة بعد خسارة الولايات المتحدة الكثير من مبيعات القمح إلى مصر، التي تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، في مقابل زيادة حصة وموردين آخرين.

وعن هذا الإعلان الأمريكي، قال عضو مجلس النواب: "ليس بالضرورة أن يوجد مكتب للدول الموردة في مصر، لكي نقوم بالاستيراد منها، فإذا ما كانت هناك حاجة للاستيراد من أمريكا سيتم الاستيراد عن طريق الموردين؛ نظرًا لأن القمح له بورصة عالمية حاليًا".

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مصراوي Masrawy

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