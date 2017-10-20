بالصور.. محافظ الأقصر يبحث ملف التعديات مع رؤساء المدن
بالصور.. محافظ الأقصر يبحث ملف التعديات مع رؤساء المدن
03:08 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
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إصلاح ماسورة مياه شرب بحي الشرق ببورسعيد (صور)
الأقصر – محمد محروس:
عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اجتماعا موسعا، مع رؤساء المدن، ومسؤولي الزراعة في المحافظة، لمناقشة الإجراءات الخاصة بحصر وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وسبل التصدي بكل حزم لتلك الممارسات السلبية.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على تفعيل عمليات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، وإيجاد أنسب آلية تنسيقية للعمل المشترك بين كافة الجهات المختصة، بما يضمن الربط السريع بين تلك الجهات لتفعيل عمليات الإزالة في المهد.
كما وجه المحافظ، بوضع خطة عمل وقاعدة بيانات للتعديات القديمة على الأراضي الزراعية التي لم تتم إزالتها بعد، وذلك لعرضها على مدير الأمن، تمهيدا لوضع برنامج لإزالتها، كما وجه المحافظ بمراجعة ورصد أي أعمال إعادة تعد على أي قطع أراضي مملوكة للدولة ممن تمت إزالة التعديات عليها سابقا، لإزالتها مجددا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.
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